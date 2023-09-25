الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم ببيع وتداول أجهزة ريسيفر لفك القنوات الفضائية المشفرة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الإثنين، تجديد حبس مدير محل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

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تفاصيل الحادث 

وواصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام "المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى" ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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