الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لتسببهم فى قفز آخر بعد احتجازه داخل شقة بعين شمس

حبس
حبس

قررت  نيابة عين شمس، اليوم الإثنين، حبس 3 عاطلين احتجزوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن قفزه من الطابق الثالث بمنطقة عين شمس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريت الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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تفاصيل الحادث 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط المتهمين فى واقعة سقوط عامل من أعلى عقار بعد احتجازه بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من علو إحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ (عامل- مقيم بالعقار محل البلاغ)، قرر بسقوط أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ وحدوث إصابته، وأمكن تحديد المصاب، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم "لا يمكن استجوابه".

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبة كل من (3 عاطلين- يقيمون بدائرة القسم) بالشقة سكن أحدهم، فى وقت معاصر لحدوث الواقعة، وباستهداف الشقة المُشار إليها تبين عدم تواجد سالفي الذكر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدعائهم المجنى عليه للشقة محل الواقعة لحل خلافات مالية بينهم، ولدى حضوره حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدى، فقام على إثرها المصاب بالتوجه نحو شرفة الشقة والقفز منها مُحاولاً الهرب، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة لمجني عليه مشادة كلامية ضبط المتهمين

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