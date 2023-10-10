حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بمنطقة الزيتون

قررت نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، حبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة بمنطقة الزيتون.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة واعترفوا بأنهم وراء سرقة سيارتين بذات الأسلوب.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الزيتون من ضبط ٣ عاطلين يستقلون سيارة مبلغًا بسرقتها وبسؤالهم أقروا بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بغرض بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.