عضوة الكونجرس الأمريكى تنتقد التعامل مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين فى نيويورك

انتقدت عضوة الكونجرس التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التعامل مع المسيرة المؤيدة للفلسطينيين التي أقيمت في تايمز سكوير بمدينة نيويورك في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل التي خلفت مئات القتلى.

وقالت كورتيز: "لا ينبغي أن يكون من الصعب إيقاف الكراهية ومعاداة السامية حيثما كنا نراه".

وأدت هذه الهجمات، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 260 من رواد الحفل واحتجاز رهائن، إلى إشعال حرب جديدة بين إسرائيل وحماس.

وفي غزة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية المئات. وبحلول يوم الثلاثاء، اقترب عدد القتلى الإسرائيليين من 1000.

مظاهرات داعمة للفلسطينيين

واجتذبت مسيرة في نيويورك الأحد، والتي أيدها أعضاء الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين وروج لها فرع المجموعة في نيويورك، حشدًا يزيد علي 1000 شخص، وهتف البعض "المقاومة مبررة عندما يتم احتلال الناس" وكانت هناك تقارير عن عرض شعار النازي وحرق الأعلام الإسرائيلية والدوس عليها.

وسط هجمات الجمهوريين، كانت أوكاسيو كورتيز، ممثلة نيويورك المعروفة باسم AOC، من بين الديمقراطيين الذين أدانوا المسيرة.

وفي حديثها إلى بوليتيكو، قالت إن القضاء على الكراهية ومعاداة السامية هو مبدأ أساسي للتضامن، وقالت: "إن التعصب والقسوة التي تم التعبير عنها في تايمز سكوير يوم الأحد غير مقبولة وضارة في هذه اللحظة المدمرة".

"كما أنها لا تتحدث باسم الآلاف من سكان نيويورك القادرين على رفض هجمات حماس المروعة ضد المدنيين الأبرياء، وكذلك الظلم الجسيم والعنف الذي يواجهه الفلسطينيون تحت الاحتلال".

وفي وقت سابق، كانت أوكاسيو كورتيز من بين التقدميين البارزين في الكونجرس الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان: "أدين هجوم حماس بأشد العبارات الممكنة، ولا ينبغي لأي طفل أو أسرة أن تتحمل هذا النوع من العنف والخوف، ولن يحل هذا العنف القمع والاحتلال المستمرين في المنطقة. هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد لإنقاذ الأرواح".

وقالت كوري بوش، عضوة الكونجرس التقدمية من ولاية ميسوري، إنها بينما "تدين استهداف المدنيين"، فإنه من أجل "تحقيق سلام عادل ودائم" في الشرق الأوسط، يجب "دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري".