الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: المساعدات الأوروبية لفلسطين ستخضع للمراجعة بطلب إسرائيلي

أنالينا بيربوك وزيرة
أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن أموال المساعدات التي قدمتها بلادها للفلسطينيين لم تمول الإرهاب.

وأوضح وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني إن برلين لا تقوم بتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ستخضع للمراجعة مرة أخرى بناء على "طلب خاص" من إسرائيل وذلك وفق رويترز.

وقالت بيربوك إن برلين لن تقبل بأي دعم للإرهاب، وإنه يجب أن يتم دعم إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، وإنه  يجب وضع حد لما أسمته  بـ"الإرهاب".

txt

اخر اخبار حرب فلسطين وإسرائيل 2023.. الاحتلال يستعد لعملية برية ومصر ترفض التوطين

وقالت وزيرة الخارجية، إن الأراضي الفلسطينية لم تتلق مساعدات للميزانية من الدولة الألمانية، بل حصلت عليها  في إطار التعاون التنموي داعية لضرورة  استئناف مثل هذا الدعم الإنساني وعدم وقف تقديم المساعدات الغذائية والإمداد بالمياه لأن الفلسطينين في حاجة  إليه بشكل عاجل للغاية.

وصرحت بيربوك بأنها وجهت "كلمات واضحة للغاية" للدول التي ربما تكون مولت "حماس"، وقالت إن الحكومة الألمانية "أوضحت لقطر من بين آخرين أنهم يتحملون مسئولية التصدي لما أسمته بالإرهاب الأكثر وحشية، وهذا سيكون هو الموضوع الرئيسي خلال زيارة أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للعاصمة الألمانية برلين غدا الخميس.

وأمس ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مواطني بلادها الذين ينتظرون الإجلاء من إسرائيل تفهم موقف الحكومة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق، أن مركز التعامل مع الأزمات التابع لها يجري اتصالات حثيثة مع شركات طيران لتوسيع نطاق قدرات الطيران.

مطالب بإعادة الألمان من إسرائيل

وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس صرح في وقت سابق بأن الحكومة الألمانية يجب عليها أن تتيح " العودة إلى ألمانيا بالنسبة للمواطنين الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل على سبيل المثال الفصول المدرسية والمجموعات الشبابية وغيرها والذين لا يزالون هناك".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أموال المساعدات الإرهاب إسرائيل

مواد متعلقة

هارتمان: ألمانيا ومصر تستعرضان المرحلة الأولى من برنامج "THAMM" بشأن العمالة

سلطنة عمان: التصعيد في غزة يُنذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدة العنف

شولتس يبدي تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية بتعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ

السفير الألمانى بالقاهرة: مصر تستحق تقديرنا ودعمنا

هل تشهد ليبيا إجراء الانتخابات بعد إقرار مجلس النواب القوانين اللازمة؟ (خاص)

ألمانيا تشارك في اجتماع البرنامج المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة غدًا

نقابة المعلمين في ألمانيا تنفي حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

قوة الدولار تطفئ بريق "الأصفر".. تراجع أسعار الذهب إلى 1864.60 دولار

الأكثر قراءة

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

جميلة إسماعيل تتراجع عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

الأزهر يطالب الحكومات العربية والإسلامية بموقف موحد فى وجه الدعم الغربى اللاإنساني للكيان الصهيونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة الأردني: بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين في حرب العبور في فيلم اسرائيلي

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات حربية إسرائيلية تقصف غرب غزة بعشرات الصواريخ والقذائف الفسفورية

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس