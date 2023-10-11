ألمانيا: المساعدات الأوروبية لفلسطين ستخضع للمراجعة بطلب إسرائيلي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن أموال المساعدات التي قدمتها بلادها للفلسطينيين لم تمول الإرهاب.

وأوضح وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني إن برلين لا تقوم بتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ستخضع للمراجعة مرة أخرى بناء على "طلب خاص" من إسرائيل وذلك وفق رويترز.

وقالت بيربوك إن برلين لن تقبل بأي دعم للإرهاب، وإنه يجب أن يتم دعم إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، وإنه يجب وضع حد لما أسمته بـ"الإرهاب".

وقالت وزيرة الخارجية، إن الأراضي الفلسطينية لم تتلق مساعدات للميزانية من الدولة الألمانية، بل حصلت عليها في إطار التعاون التنموي داعية لضرورة استئناف مثل هذا الدعم الإنساني وعدم وقف تقديم المساعدات الغذائية والإمداد بالمياه لأن الفلسطينين في حاجة إليه بشكل عاجل للغاية.

وصرحت بيربوك بأنها وجهت "كلمات واضحة للغاية" للدول التي ربما تكون مولت "حماس"، وقالت إن الحكومة الألمانية "أوضحت لقطر من بين آخرين أنهم يتحملون مسئولية التصدي لما أسمته بالإرهاب الأكثر وحشية، وهذا سيكون هو الموضوع الرئيسي خلال زيارة أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للعاصمة الألمانية برلين غدا الخميس.

وأمس ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مواطني بلادها الذين ينتظرون الإجلاء من إسرائيل تفهم موقف الحكومة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق، أن مركز التعامل مع الأزمات التابع لها يجري اتصالات حثيثة مع شركات طيران لتوسيع نطاق قدرات الطيران.

مطالب بإعادة الألمان من إسرائيل

وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس صرح في وقت سابق بأن الحكومة الألمانية يجب عليها أن تتيح " العودة إلى ألمانيا بالنسبة للمواطنين الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل على سبيل المثال الفصول المدرسية والمجموعات الشبابية وغيرها والذين لا يزالون هناك".