أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات جارية في زيكيم بغلاف غزة ، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضافت أنه تم مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، تجري الولايات المتحدة محادثات بشأن ممر المساعدات لغزة بينما تواصل إسرائيل الغارات الجوية

وتقدر إسرائيل عدد القتلى من هجوم حماس بـ 1200، بينما يقول الفلسطينيون أن 974 قتلوا بعد الانتقام الإسرائيلي

وناقشت الولايات المتحدة التوسط في فتح ممر مساعدات للمدنيين في غزة مع استمرار القوات الجوية الإسرائيلية في قصف المنطقة.

وبلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم الذي شنه مسلحو حماس، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، 1200 شخص. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 974 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 5000 آخرين بعد الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن محادثات بشأن الممر الآمن للمدنيين في غزة تجري مع إسرائيل ومصر. "نحن نركز على هذا السؤال. هناك مشاورات جارية. لكن تفاصيل ذلك أمر تتم مناقشته بين الوكالات التنفيذية ولا أريد أن أشارك الكثير من ذلك علنًا في هذا الوقت.

بلينكن يصل إسرائيل الخميس

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الخميس لمناقشة الدعم في الحرب التي قُتل فيها 14 أمريكيا واحتجز العديد منهم كرهائن.

وكانت هناك مناشدات من جماعات إنسانية ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإنشاء ممرات للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتحذيرات من أن المستشفيات المكتظة بالجرحى بدأت تنفد من الإمدادات. وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية للإذاعة المحلية صباح الأربعاء إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة لم يتبق لديها سوى 12 ساعة أخرى من الوقود.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون فرض "حصار كامل" على غزة بعد أيام من هجوم شنه مقاتلو حماس على البلدات المتاخمة للقطاع. قطاع غزة منطقة مكتظة بالسكان تضم أكثر من 2.3 مليون شخص، مع ضعف البنية التحتية بالفعل بعد الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ 16 عامًا وإغلاق الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وظل معبر رفح الحدودي مع مصر مغلقا بعد الغارات الجوية على المنطقة يوم الثلاثاء. وتغلق مصر بشكل روتيني المعبر، وهو المنفذ الوحيد لملايين المدنيين.

ورفضت القاهرة حتى الآن إعادة فتح الحدود للسماح بالمرور الآمن للمدنيين، على الرغم من إرسال خط من شاحنات المساعدات إلى الحدود قبل الغارات الجوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه وقع 11 هجوما على مواقع الرعاية الصحية في غزة خلال الـ36 ساعة الأولى من الصراع.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "هناك حاجة ملحة لإنشاء ممر إنساني لإحالات المرضى المنقذة للحياة وحركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الصحية الأساسية دون عوائق".