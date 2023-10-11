الخارجية الأمريكية: بلينكن سيزور الأردن ضمن جولته فى المنطقة

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بأن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي سيزور الأردن ضمن جولته في المنطقة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط، لمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش الأمريكي، إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مهمتها ردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع دائرة الحرب.

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى تل أبيب، الخميس المقبل، للقاء كبار القادة الإسرائيليين.

وقال ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "ستكون رسالة تضامن ودعم".