الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش "الإعلام وحرب أكتوبر"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساء، صالونًا نقاشيًا، لمناقشة «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

ويناقش الصالون، كيف لعب الإعلام المصري دورًا مهمًا خلال فترة حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها، ومساهمة الإعلام في ترميم الروح المعنوية للمصريين بعد نكسة 1967، والفارق بين الإعلام في 1967 والإعلام في 1973، وكيف يصبح الإعلام سلاح قاتل.
يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة “الدستور”، وعلا الشافعي،الشافعي،  رئيس تحرير “اليوم السابع”، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وانطلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التي شكلتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
وتغطي الغرفة كافة الإجراءات التي تتضمنها الانتخابات الرئاسية بدءا من جمع التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين وتقدم المرشحين بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات وردود أفعال الشارع المصري على مجريات الأحداث.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين للرئاسة، كما أعلنت إطلاق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة".

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موعد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الداخل والخارج

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون ا نقاشي ا الإعلام وحرب أكتوبر الإعلام المصري النائب محمود بدر

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