الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تنسيقية الشباب" تؤكد دعمها لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مواصلتها تقديم سُبُل الدعم لارساء مُثُل الصحة النفسية والتماشي مع احتياجات الشباب المصري، بخطوات راسخة راهنة واستراتيجية واضحة كركن أساسي لبناء الجمهورية الجديدة ومواكبة ركب التنمية وخاصة الصحة النفسية للشباب المصري بالجمهورية الجديدة.


وأشارت التنسيقية في اليوم العالمي للصحة النفسية، إلى أنها كانت ولازالت داعمة لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها، مضيفة أنها أخذت على عاتقها نشر ذلك الوعي في شتى الاتجاهات وعلى رأسها مجالات الرياضة والتعليم والتدريب مما سيسفر عن جيل جديد من المدربين لنشر الوعي بالصحة النفسية للشباب.

 

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جهود الدولة


وأثنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ملفي الإدمان والصحة النفسية، وتؤكد ثقتها فى استمرار الجهود المثمرة في الملفين، حيث خصصت الدولة اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (٢٠٢٣ - ٢٠٣٠) التي تم إعلانها في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية. 


وتفخر التنسيقية بكونها رائدة في دعم ملف الصحة النفسية منذ عام 2019، من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والمخصصة لملف الصحة النفسية، كما أعلنت التنسيقية.


في 2023 الاهتمام بالصحة النفسية ضمن استراتيجياتها (البناء المتعدد) من أجل العمل على التشريعات الثانوية ومراجعة القوانين المنظمة والخادمة لصحة المواطن النفسية ودراسة الملف التنفيذي لواقع الصحة النفسية وتقديم مقترحات في إطار العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإستراتيجية الوطنية للصحة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصحة النفسية الشباب المصري الجمهورية الجديدة اليوم العالمي للصحة النفسية

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