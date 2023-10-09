الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، صالونًا نقاشيًا؛ لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويناقش الصالون إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعدد التزكيات التي يحصل عليها المرشح من أعضاء مجلس النواب حتى يتم قبول أوراق ترشحه، والمرشح الذي ليس لديه كتلة برلمانية ويريد الترشح لانتخابات الرئاسة ماذا يفعل لكي يحصل على 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بالإضافة إلى الأخطاء التي يقع فيها المرشح عند جمع تأييدات المواطنين، وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بعد فحص أوراق المرشحين.

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تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

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اليوم.. صالون التنسيقية يناقش إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية


يدير الحوار خلال الصالون هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصالون مجلس النواب التزكيات الانتخابات الرئاسية

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