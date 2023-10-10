يترقب الشعب المصري بإهتمام بالغ موعد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الداخل والخارج، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الخاص بالانتخابات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى جولة الإعادة.



موعد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الداخل والخارج



وتُجرى العملية الانتخابية خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

- يوم 1 ديسمبر 2023.

- يوم 2 ديسمبر 2023.

- يوم 3 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر فى حالة الإعادة

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

- يوم 5 يناير 2024.

- يوم 6 يناير 2023.

- يوم 7 يناير 2023.



موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 داخل مصر فى حالة الإعادة

-8 يناير 2023.

-9 يناير 2023.

-10 يناير 2023.

موعد بدء عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة:

تجري عملية الاقتراع وفق التوقيت المحلي لكل دولة، تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9، لانتخابات المصريين في الخارج.

و تقرر بدء عملية الاقتراع لـ الانتخابات الرئاسية داخل مصر خلال الأيام المحددة لهم، (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء).

موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

وسبق أن قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، إن الهيئة حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.