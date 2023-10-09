حزب الجيل: واقعة تزوير توكيلات لأحد مرشحى الرئاسة مخالفة تشوه الانتخابات

علّق ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، علي واقعة ضبط أجهزة الأمن لعدد من محرري توكيلات مزورة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن واقعة تزوير توكيلات لأحد مرشحى انتخابات الرئاسة جريمة مخالفة للدستور وتشوه الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الهدف من هذه التوكيلات التشهير بالدولة المصرية وإعطاء رسالة للخارج بأن أحد المرشحين غير قادر على تحرير توكيلاته، مشيرًا إلى أن المرشح أحمد الطنطاوى يهدف من هذه الواقعة أن يقول إنه غير قادر على تحرير 25 ألف توكيل من المحافظات وإنه يتعرض لتضييق للحصول على التوكيلات فلجأ إلى هذه الفعلة.

وتابع: "خطوة التوكيلات المزورة يريد أن يؤكد منها الطنطاوى أن هناك ناخبين حرروا توكيلًا له ووقعوا ولكنهم لم يتمكنوا من تحريرها فى الشهر العقارى وهذا غير صحيح ولازم التوكيل يكون أمام موظف الشهر العقارى وعليه ختم الدولة ومقار الشهر العقارى مفتوحة فى كل مكان ويتم تحرير التوكيل بالمجان"، مؤكدًا أن هذه الواقعة لم تحدث بالصدفة".