الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قانونى يوضح الإجراءات القانونية ضد من يزور التوكيلات الرئاسية

تزوير التوكيلات
تزوير التوكيلات

كشف أحمد عبدالرحمن، الخبير القانوني، الإجراءات القانونية ضد من يزور التوكيلات الرئاسية، والتي ضمن شروط الترشح  لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه تم العثور على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات وتحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعتها.

وأضاف أن هذه الوقائع تزوير "محرر رسمي" وليس عرفيًا، وتصل العقوبة فيه للسجن المؤبد، خاصة أن هناك نية السبق والإصرار.

وأشار القانوني إلى أن المتهمين غاب عنهم أن التوكيلات لها أرقام تسلسل مربوطة بالشهر العقاري، وأن جرائم التزوير التي ارتكبوها مفضوحة وتدل على غبائهم.

اكسترا نيوز لانتخابات الخبير القانوني أحمد عبد الرحمن

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