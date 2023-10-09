"العربى الناصرى": تزوير التوكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسىء للدولة

طالب الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا رضوان، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لتزوير التوكيلات.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم

وتساءل "أبوالعلا" كيف يجرؤ هذا الشخص على بدء الاستحقاق الدستوري الأهم بتزوير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم.

وطالب رئيس حزب العربي الناصري المرشح المحتمل الذي أقبل على تزوير توكيلات باحترام الدستور والقانون وجميع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسيء للعملية الانتخابية والدولة المصرية بأكملها.

هذا التصرف جريمة وليس مخالفة انتخابية

فيما طالبت قيادات حزبية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرشح محتمل زوّر توكيلات خوض انتخابات الرئاسة، مؤكدين أن هذا التصرف جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.

وكان قد صرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

يذكر أن الدستور نص على أن من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يحصل على تزكية 20 نائبًا بمجلس النواب أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل.