الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم": 3 اختبارات شهرية لتقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي

أرشيفية
أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت الوزارة، إن الامتحانات تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وأعلنت الوزارة، أنه تم تحديد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، حيث يكون الاختبار الأول خاص بأجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، الاختبار النهائي يكون خاص بكل ما درس في الفصل الدراسي كاملا.

واختتمت الوزارة، فى قرارها، أن يكون مجموع الطالب في النهاية بخصوص مجموع الدرجات الثلاث.

 

تحديث ومراجعة وتدقيق كل بيانات الطلاب المقيدين 

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت مديرياتها التعليمية بجميع المحافظات بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كل بيانات الطلاب المقيدين بها وفقًا للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، خاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات التالية: اللغة الأولى والثانية، الشعبة، والتخصص، الموقف من الدمج، أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.

وأكدت الوزارة، أهمية طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وقيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.

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تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب إلكترونيًا 

وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين- بنات- مشترك"- التبعية- الفترة- العنوان- أرقام التليفونات- موقف الاتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

كان العام الدراسى الجديد قد انطلق رسميًا يوم السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر 2023 فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، بينما انتظمت الدراسة فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.

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كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة سد العجز في المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد، مشددة على ضرورة التعاقد بالحصة لسد العجز في المدارس، لتحقيق أكبر قدر من الانضباط داخل العملية التعليمية، مشيرة إلى أن وجود معلمين في المدارس مهم لسد العجز في التخصصات المختلفة. 

 

جاء ذلك بعد شكاوى من بعض المدارس بعدم وصول معلمين جدد للمساهمة فى سد العجز.

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