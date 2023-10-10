الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تواصل تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى

طلاب
طلاب

تواصل جميع المدارس على مستوى الجمهورية تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضافت الوزارة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والابتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديرياتها التعليمية بجميع المحافظات بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كل بيانات الطلاب المقيدين بها وفقًا للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، خاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات التالية: اللغة الأولى والثانية، الشعبة، والتخصص، الموقف من الدمج، أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.

وأكدت الوزارة أهمية طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وقيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.

 

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تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب إلكترونيًا 

وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين- بنات- مشترك"- التبعية- الفترة- العنوان- أرقام التليفونات- موقف الاتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

كان العام الدراسى الجديد قد انطلق رسميًا يوم السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر 2023 فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، بينما انتظمت الدراسة فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.

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كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة سد العجز في المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد، مشددة على ضرورة التعاقد بالحصة لسد العجز في المدارس، لتحقيق أكبر قدر من الانضباط داخل العملية التعليمية، مشيرة إلى أن وجود معلمين في المدارس مهم لسد العجز في التخصصات المختلفة. 

جاء ذلك بعد شكاوى من بعض المدارس بعدم وصول معلمين جدد للمساهمة فى سد العجز.

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