الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رسالة مهمة من "التعليم" لأولياء الأمور بشأن الكتب المدرسية

رضا حجازى
رضا حجازى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة إلى جميع أولياء الأمور، قائلة إنه "في حال التقصير فى تسليم الكتب المدرسية للطلاب عليكم الرجوع لوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية لمعرفة المقصرين واتخاذ اللازم". 

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم شدد على المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات التعليمية بتوزيع الكتب المدرسية وعدم ركنها فى المخازن.

وأكدت المصادر أن من يتهاون فى ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 

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فى سياق أخر، قال الدكتور رضا حجازى إنه تم تشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، بمشاركة الأطراف والخبرات ذات الصلة، مشيرا إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو امتداد لتطوير المرحلة الابتدائية.

وأكد الدكتور رضا حجازي خلال تصريحات سابقة له أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

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