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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023 ومواعيد التظلمات عليها

دبلومات
دبلومات

يبحث العديد من الطلاب عن نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023، حيث يكثر البحث على جوجل عن نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023 وترصد الدستور خلال التقرير التالى جميع التفاصيل عن نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023.

نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023

وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات حسبما أعلن فى بيان رسمى له عن نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023 فقد قال فى بيانه: يعلن المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجه اختبارات الدبلومات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) لعام 2023 التي تم انعقادها تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات بكليات التجارة بجامعات (القاهرة – الإسكندرية – الزقازيق – طنطا – أسيوط) ليتسنى لطلاب الدبلومات الفنية ممن تنطبق عليهم الشروط الالتحاق بكليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية.

نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط

موعد ظهور نتيجة المعادلة كلية تجارة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات فى بيانه: يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول علي الرابط التالي: من هنا باستخدام الرقم القومي وإدخال رمز التحقق.

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رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2023

تظلمات معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023

وقال المجلس الأعلى للجامعات عبر الموقع الرسمى له على الإنترنت إنه يفتح باب التظلمات على نتيجة معادلة المعاهد الفنية التجارية 2023 للطلاب الراسبين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/10/2023 حتي يوم الخميس 5/10/2023. حيث يمكن للطالب الراسب في بعض أو كل المواد التقدم للتظلم في المواد التي رسب بها فقط من خلال الدخول علي الرابط التالي: هنا.

وبالتزامن مع التنسيقات، أعلنت وزارة التعليم العالى عن بعض المجهودات الخاصة بها في احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة كان أبرزها دعم غير مسبوق من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز وتنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء كليات نوعية جديدة في مختلف التخصصات ليصل عددها إلى 16 كلية، بالإضافة إلى وجود جامعة العريش تقوم بدور وطني كبير في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أرض سيناء

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