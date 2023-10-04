نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط

مع بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية حرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة معادلة كلية تجارة 2023، وكافة الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط، وارتفع البحث خلال الساعات الماضية، من خلال محرك البحث “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور بجميع المحافظات للحصول على النتيجة.

معادلة كلية تجارة 2023

وتزامنًا مع اهتمام آلآف من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج معادلة كلية تجارة 2023، ينشر "الدستور" خلال السطور التالية التفاصيل وجميع المعلومات الكاملة حول نتائج معادلة كلية تجارة لعام 2023، وكافة الأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات.

نتيجة معادلة كلية تجارة 2023

وانتهت امتحانات المعادلة للالتحاق بكليات التجارة 2023 للجامعات المختلفة، وذلك استعدادًا للالتحاق بها وتكون خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأدى الامتحانات كافة الطلاب والطالبات الحاصلين على الدبلوم والمعاهد الفنية سواء كانت التخصصات (الصناعية أو تجارية أو زراعية أو فندقية).

ومن المقرر أن ستعلن نتيجة معادلة كلية تجارة لعام 2023 بجامعة الإسكندرية خلال يومي “الأحد أو الاثنين” المقبلين.

وستظهر نتيجة معادلة كلية تجارة لعام 2023 لعدد من الجامعات خلال الأسبوع القادم، وبحد أقصى سيكون يوم الخميس الموافق 5 من أكتوبر 2023، وذلك من أجل الالتحاق بالكلية ولتقديم الأوراق المطلوبة.

ويتعرف الطلبة على نتيجة معادلة كلية تجارة لعام 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بنتائج المعادلة.

شروط معادلة كلية تجارة 2023

أن يكون التلميذ حاصلًا على مجموع 70% فأكثر. تعقد الاختبارات بكليات التجارة في جامعة القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط، لجميع خريجي أعوام 2021 و2022 و2023. يتم الاختبار بمواد الرياضيات واللغة الأولى سواء كانت “لغة إنجليزية” أو “لغة فرنسية”، وذلك طبقا لطبيعة دراسة الطالب ومادة الجغرافيا ومادة اللغة الثانية سواء كانت لغة فرنسية أو لغة إنجليزية.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة 2023

ويمكن للطلبة معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم على كافة الجامعات 2023 وتكون من الآتي: