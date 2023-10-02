الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة السكن الجامعي عن طريق موقع الزهراء

السكن الجامعي
السكن الجامعي

يوفر موقع الزهراء نتيجة السكن الجامعي لجميع الجامعات المصرية الحكومية المنتشرة في المحافظات، حيث يتم تخطيط موقع منفصل لكل جامعة.

ويوفر موقع الزهراء الخاص بجامعة القاهرة نتيجة السكن الجامعي لطلابها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عنها. 

الاستعلام عن نتيجة السكن الجامعي جامعة القاهرة 

يستطيع طلاب جامعة القاهرة الراغبون في الاستعلام عن نتيجة السكن الجامعي اتباع الخطوات التالية: 

انتقل إلى موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالضغط على الرابط التالي http://hostel.cu.edu.eg/studentapplications

انقر فوق "الاستعلام عن نتيجة التسكين"، أدخل الرقم القومي الخاص بك، انقر فوق "بحث" فتظهر نتيجة السكن الجامعي التي تم قبولك فيها، وتاريخ الحضور، والمستندات المطلوبة وهي عدد 2 صورة شخصية حديثة عند التوجه لإتمام إجراءات التسكين ولن يتم قبول أي صور قديمة أو عن طريق الموبايل.

 ويتم التوجه للمدينة الجامعية لاستكمال عملية التقديم، على جميع الطلاب التأكد من طباعة كافة المستندات الموجودة على الموقع و ملئها بشكل سليم ودقيق قبل رفعها إلكترونياً حيث سيتم رفض أي ملف غير مستوفي للمستندات المطلوبة.

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مواعيد التقدم للمدينة الجامعية بالقاهرة 

الطلاب الجدد1/10/20233/10/2023
الطلاب القدامى1/8/20232/9/2023
الطالبات الجدد1/10/20233/10/2023
الطالبات القدامى1/8/20232/9/2023

 

ويتم  تقديم الملفات الخاصة بالطلاب للالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيا فقط بعد التسجيل على موقع الزهراء ثم إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة وتحويلها إلى صيغة PDF على موقع https://eservices.cu.edu.eg، سوف يتم فقط الإكتفاء برفع الملف إلكترونياً وعدم تسليم ملف ورقي عند بدء عملية التسكين لمن تم قبولهم وذلك بالنسبة للطلاب القدامى الذين سبق لهم السكن بالمدن فى السنوات السابقة اما الطلاب المستجدين سواء طلاب الفرقة الأولى أو ممن لم يسبق لهم السكن بالمدن.

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