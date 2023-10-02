رابط نتيجة المدينة الجامعية| جامعة الأزهر 2023 وجدول تسكين الطلاب

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة المدينة الجامعية والتي تقدم لها الطلاب من خلال الرابط الذي خصصته الأزهر لذلك، كما أعلنت عن جدول تسكين المدينة الجامعية والتي تستمر حتى الان في استقبال طلبات التسكين للطلاب المتخلفين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023 وجدول التسكين.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023

أعلن الأزهر الشريف عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، مع بداية التسكين السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر، وخصصت الجامعة رابط للاستعلام عن نتيجة التسكين، ويمكنك الاطلاع عليها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع جامعة الأزهر من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم اختيار أيقونة المدن الجامعية، ومنها نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023.

أو قم بالضغط المباشر على الرابط التالي من هنا.

ثم اكتب الرقم القومي للطالب، والرقم التأكيدي واضغط على بحث فتظهر نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023.

وتتيح الأزهر حتى الآن تسجيل بيانات الطلاب المتخلفين للالتحاق بالمدن الجامعية ويمكنهم ذلك بالضغط على الرابط التالي هنا، ثم تسجيل البيانات الأساسية، بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الإسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه الى أقرب فرع فوري لسداد مبلغ 60 جنيه كود الخدمة (6450).

جدول تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023

حدد الأزهر الشريف جدول تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، بعد أن ظهرت نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، وتم بالفعل تسكين طلاب كلية الطب البشرى بنين يوم 30 سبتمبر الماضي، وطلاب كلية طب الأسنان بنين أمس الموافق 1 أكتوبر، وجاء الجدول كالتالي: