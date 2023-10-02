الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط نتيجة المدينة الجامعية| جامعة الأزهر 2023 وجدول تسكين الطلاب

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة المدينة الجامعية والتي تقدم لها الطلاب من خلال الرابط الذي خصصته الأزهر لذلك، كما أعلنت عن جدول تسكين المدينة الجامعية والتي تستمر حتى الان في استقبال طلبات التسكين للطلاب المتخلفين. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023 وجدول التسكين. 

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023

أعلن الأزهر الشريف عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، مع بداية التسكين السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر، وخصصت الجامعة رابط للاستعلام عن نتيجة التسكين، ويمكنك الاطلاع عليها باتباع الخطوات التالية: 

الدخول على موقع جامعة الأزهر من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم اختيار أيقونة المدن الجامعية، ومنها نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023. 

أو قم بالضغط المباشر على الرابط التالي من هنا.

ثم اكتب الرقم القومي للطالب، والرقم التأكيدي واضغط على بحث فتظهر نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023.  

وتتيح الأزهر حتى الآن تسجيل بيانات الطلاب المتخلفين للالتحاق بالمدن الجامعية ويمكنهم ذلك بالضغط على الرابط التالي هنا، ثم تسجيل البيانات الأساسية، بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الإسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه الى أقرب فرع فوري لسداد مبلغ 60 جنيه كود الخدمة (6450).

عاجل.. اليوم.. بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر مع بداية العام الدراسى

الخشت: تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية.. والأولوية للطالبات حفاظًا عليهن

جدول تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023

حدد الأزهر الشريف جدول تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، بعد أن ظهرت نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، وتم بالفعل تسكين طلاب كلية الطب البشرى بنين  يوم 30 سبتمبر الماضي، وطلاب كلية طب الأسنان بنين  أمس الموافق 1 أكتوبر، وجاء الجدول كالتالي: 

الكليةالبنينالبنات
كلية الطب البشري30 سبتمبر3 أكتوبر
كلية طب الأسنان1 أكتوبر2 أكتوبر
كلية الصيدلة2 أكتوبر3 أكتوبر
كلية الطب البيطري3 أكتوبر4 أكتوبر
كلية الهندسة4 أكتوبر5 أكتوبر
كلية العلوم5 أكتوبر6 أكتوبر
كلية الآداب6 أكتوبر7 أكتوبر
كلية الشريعة والقانون7 أكتوبر8 أكتوبر
كلية الدعوة الإسلامية8 أكتوبر9 أكتوبر
كلية التربية9 أكتوبر10 أكتوبر
كلية التربية الرياضية10 أكتوبر11 أكتوبر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين11 أكتوبر12 أكتوبر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات12 أكتوبر13 أكتوبر
كلية اللغات والترجمة13 أكتوبر14 أكتوبر
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية14 أكتوبر15 أكتوبر
كلية التجارة15 أكتوبر16 أكتوبر
كلية الإعلام16 أكتوبر17 أكتوبر
كلية السياحة والفنادق17 أكتوبر18 أكتوبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

جامعة حلوان تعلن إضافة طلاب المرحلة الثالثة إلى موقعي الكشف الطبي وطلب الالتحاق

المدينة الجامعية جامعة الازهر نتيجة المدينة الجامعية تسكين المدينة الجامعية الأزهر الشريف نتيجة التسكين

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

بالأسماء.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

9 سنوات إنجازات.. مشروعات زراعية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً