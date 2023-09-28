ننشر لكم رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2023، حيث يتساءل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن خطوات ورابط الحصول علي النتائج المتعلقة بمعادلة الدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن يتم إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني، تسهيلًا علي الجميع لتوفير الجهد والوقت.

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2023، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

الخطوة الثانية "2": الدخول علي قسم النتائج الخاصة بنتيجة المعادلة.

الخطوة الثالثة "3": تحديد نتائج معادلة الدبلومات الفنية.

الخطوة الرابعة "4": إدخال البيانات المطلوبة.

الخطوة الخامسة "5": إدخال رقم الجلوس.

الخطوة السادسة "6": تظهر أمامك نتيجة المعادلة فور الإعلان عنها.

المستندات المطلوبة عند التقديم للجامعات 2023-2024

وفي هذا الصدد، نوضح لكم المستندات المطلوبة عند التقديم للجامعات وهي كما يلي:

1- صورة من شهادة الميلاد الخاصة بك.

2- صورة من البطاقة الشخصية للطالب

3- صورة من بطاقة الترشيح الخاصة بقبوله للكلية ويقوم بتقديمها.

الشروط الواجب توافرها عند التقديم للاختبارات الخاصة بمعدلات الدبلومات الفنية 2023

وفي السطور التالية، نعرض لكم شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الذين يقومون بالتقديم في معدلات الدبلومات الفنية 2023، وهي كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون الطالب حصل على مجموع لا يقل عن المجموع الذي حددته الحكومة.

الشرط الثاني: أن يكون لتقديم عدة أوراق ثم بعد ذلك سيتطلب منه أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة بمعدلات الدبلومات.

الشرط الثالث: تقوم الحكومة بتحديد له موعد من أجل قيامه بالاختبارات الخاصة بالمعدلات ثم بعد ذلك ينتظر إلى أن تقوم الحكومة بمراجعة جميع الأوراق التي قام بتقديمها وإذا تم اجتياز هذا الاختبار الذي قامت به ولأن النتيجة إذا تم قبوله في الكليات.