الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد أساليب تقييم الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي

الابتدائي
الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أساليب تقييم الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، وتوزيع درجات امتحانات التقييم للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

وحددت الوزارة، مادة ICT ومادة المهارات المهنية مواد مقررة ويتم احتسابهم من ضمن المواد الأساسية التي تضاف للمجموع ( مواد نجاح ورسوب وتضاف للمجموع).

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تقييم مقرر القيم واحترام الآخر 

وأكدت الوزارة بشأن تقييم مقرر القيم واحترام الآخر، إنه يتم إجراء تقويم تكويني، حيث يقيم المدرس سلوك الطلاب، وذلك ضمن نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر.

وأضافت الوزارة، أنه فيما يخص الصف السادس تسرى أحكام القرار الوزاري ١٦٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨ على نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف السادس من الحلقة الابتدائية.

وفيما يخص المشروعات البحثية طبقا لما تضمنته المادة الرابعة بالقرار الوزاري ١٦٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩، قالت الوزارة، أنه يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار بمواد وأحكام  القرار الوزاري ٣١٣ لسنة ٢٠١١، المعدل بالقرار ٣٧٧  لسنة  ٢٠١٧، والقرار الوزاري ٣٦٠ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢.

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توزيع درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبشأن توزيع درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تعتمد الامتحانات على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، كما تم تحديد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، حيث يكون الاختبار الأول خاص بأجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، الاختبار النهائي يكون خاص بكل ما درس في الفصل الدراسي كاملا، ويكون مجموع الطالب في النهاية بخصوص مجموع الدرجات الثلاث

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مادة ICT مادة المهارات المهنية السادس الابتدائى امتحانات التقييم المواد الأساسية امتحانات الصف الرابع الابتدائي سلوك الطلاب

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