11 شهيدا في غارات إسرائيلية متتالية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، قصفها المكثف والشديد لمناطق مختلفة في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد 11 مواطنا وسقوط عشرات الجرحى.

وافادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن القصف الوحشي استهدف سيارة إسعاف اثناء اخلاء المصابين بجوار ابراج الكرامة، مما ادى الى استشهاد مواطنين اثنين واصابة مسعفين آخرين بجروح.

‎وتعرض شارع الزاوية بالقرب من منطقة زمو شرق جباليا لقصف عنيف، بينما استهدف الطيران الحربي عمارة الدوحة وسط مدينة رفح، والتي تحتوي على البنك الوطني، والبريد ومكتب سمارت ميديا للخدمات الاعلامية، والعديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية خمس غارات عنيفة ومتتالية على محيط مجمع أنصار، ودمرت منزل عائلة يونس في سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وفصف الطيران الحربي مركزا شرطيا في بيت حانون شمال قطاع غزة، وشارع الرشيد قرب الميناء.

وقال الدفاع المدني إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وإن فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.

وفي وقت لاحق، استشهد 3 مواطنين في قصف منزل بحي الأمل غرب خان يونس.