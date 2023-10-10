رئيس تحرير "الوطن": لم أر أحمد الطنطاوى يتحدث عن رؤية أو برنامج وعاش حياة رغدة بلبنان

قال الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن أحمد الطنطاوى ظهر على الدائرة، وحاول أن يقنن نفسه كأمل جديد ومعارض.

وأضاف عمار، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى: "لا يمكن الإيمان بشخص تم تحويله للجنة التأديب بمجلس النواب 3 مرات، ثم فشل في الانتخابات البرلمانية عام 2020".

وتابع أن أحمد الطنطاوى عندما تولى رئاسة حزب الكرامة اعترض وقدم استقالته اعتراضًا على مشاركة الحزب في الحوار الوطنى، ثم اختفى في لبنان لمدة 9 أشهر تحت دعوى إعداد رسالة ماجستير، متسائلًا: "أين رسالة الماجستير التي أعدها؟".

وقال مصطفى عمار، إن أحمد الطنطاوى كان يعيش حياة رغدة في بيروت، ومع الخطاب السياسى والنبرة التي يتبناها لم أره يتحدث عن برنامج أو رؤية معينة.