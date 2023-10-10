السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

أصدرت أميرة أورون سفيرة إسرائيل لدى مصر بيانًا، مساء اليوم، قالت خلاله إنه لا توجد أية نوايا إسرائيلية حول سيناء، مؤكدةً أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء عبر الحدود.

وأكدت السفيرة الإسرائيلية أن تل أبيب ملتزمة بمعاهدة السلام المبرمة مع مصر، موضحةً أن الحدود بين مصر وإسرائيل حُددت جليًا في معاهدة السلام.

وأضافت أن سيناء أرض مصرية، وأن الجيش المصري حارب الإرهاب فيها خلال السنوات العشر الماضية.

وتابعت أورون، خلال البيان الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية بمنصة "إكس - X"، أن إسرائيل تلتزم وتدرك بشكل كامل الحدود بينها وبين مصر، مشيرةً إلى التعاون والاتفاقيات والتنسيقات بين القاهرة وتل أبيب.