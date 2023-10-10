الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

سفيرة إسرائيل في
سفيرة إسرائيل في مصر

أصدرت أميرة أورون سفيرة إسرائيل لدى مصر بيانًا، مساء اليوم، قالت خلاله إنه لا توجد أية نوايا إسرائيلية حول سيناء، مؤكدةً أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء عبر الحدود.

وأكدت السفيرة الإسرائيلية أن تل أبيب ملتزمة بمعاهدة السلام المبرمة مع مصر، موضحةً أن الحدود بين مصر وإسرائيل حُددت جليًا في معاهدة السلام.

وأضافت أن سيناء أرض مصرية، وأن الجيش المصري حارب الإرهاب فيها خلال السنوات العشر الماضية.

سفيرة إسرائيل: سيناء أرض مصرية.. ولا توجد نوايا لدينا تتعلق بتهجير الفلسطينيين

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وتابعت أورون، خلال البيان الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية بمنصة "إكس - X"، أن إسرائيل تلتزم وتدرك بشكل كامل الحدود بينها وبين مصر، مشيرةً إلى التعاون والاتفاقيات والتنسيقات بين القاهرة وتل أبيب.

مصر إسرائيل سيناء معاهدة السلام الحدود بين مصر وإسرائيل

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