عاجل.. "خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

- يمكن لإسرائيل إضافة ٦٠٠ كم لمساحتها فى الضفة الغربية

- إقامة ميناء بحرى ومطار فى سيناء لـ«دعم التوسع الاقتصادى لأهل غزة»

- العسكرى الإسرائيلى اقترح منح مصر 600 كم فى النقب كـ«مقايضة»

- آيلاند قال إن «الخطة» تسمح لمصر بـ«تأسيس روابط اقتصادية مع الخليج وأوروبا»

عرض اللواء متقاعد جيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى السابق، وهو أيضًا رئيس فرع العمليات فى جيش الدفاع الإسرائيلى ومديرية التخطيط به، تفاصيل المخطط الخبيث، فى معهد «الشئون المعاصرة» بالقدس، يوم ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨، وفيما يلى ما عرضه، كى نقترب من تفاصيله فننتبه إليه.

الحل الأردنى

يقول أحدهم إن الحل لن يتحقق فى المستقبل القريب، لذا بدلًا من محاولة حل المشكلة، دعونا نحاول إدارة الصراع، وتحسين كل ما يمكن تحسينه، ونأمل أن يكون الوضع فى يوم من الأيام أفضل.

النهج الثانى هو استكشاف إمكانات أو تعديلات أخرى على الحل التقليدى القائم على دولتين.

وفقًا للحل التقليدى، ستكون هناك فى نهاية المطاف دولتان: إسرائيل ودولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة، بحدود مشابهة جدًا لخطوط عام ١٩٦٧.

هذا الحل يعانى من عقبات كبيرة تمنعنا من المضى قُدمًا، واحدة هى مشكلة الأمن الإسرائيلى، وأخرى هو مشكلة الأراضى، أو عدم وجود الأراضى التى يمكن أن تكون كافية لجميع الأطراف.

جزء من النهج الدولى المشترك بأن إسرائيل يجب أن تعود إلى حدود عام ١٩٦٧، لكن قبل عام ١٩٦٧، كان الأردن ومصر مسئولين عن الضفة الغربية وغزة، على التوالى. كانت إسرائيل صغيرة ولم تكن حدودها قابلة للدفاع عنها. الآن، وفقًا لحل الدولتين، فجأة يجب إنشاء دولة عربية إضافية «دولة فلسطينية»، وهو وضع مختلف عما كان عليه قبل عام ١٩٦٧.

بادئ ذى بدء، من المحتمل أن تكون «دولة فلسطين العربية» المستقبلية هذه ضعيفة للغاية وهشة للغاية وتعتمد بشكل كبير على الغير، لذا قيل لنا إن مهمة إسرائيل هى التأكد من أن هذه الدولة الفلسطينية المستقبلية قابلة للحياة وقوية وراضية، لأنه إذا لم يكن الناس هناك راضين، فسوف يأتى ذلك بنتائج عكسية. ولأن هذه الدولة مقسمة بين غزة والضفة الغربية، لجعلها قابلة للحياة، من المتوقع أن توافق إسرائيل على اتصال برى بين المنطقتين.

لسوء الحظ، هناك دولة بين المنطقتين «إسرائيل» ستتوقف، بسبب حاجة الفلسطينيين إلى حرية التنقل بين شطرى الدولة المستقبلية. لذلك من وجهات نظر عديدة، من المتوقع أن تعود إسرائيل إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل عام ١٩٦٧.

اليوم، من المفهوم جيدًا أنه إذا انسحبت إسرائيل بالكامل من الضفة الغربية، فستتولى «حماس» السيطرة فى وقت قصير، وربما بضعة أشهر، تمامًا كما تسيطر على غزة. إن قيام دولة فلسطينية تسيطر عليها «حماس» فى الضفة الغربية من شأنه أن يخلق وضعًا أمنيًا لا يطاق على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل.

فى الوقت نفسه، بدأ العديد من الفلسطينيين المعتدلين فى الضفة الغربية فى دعم مشاركة أردنية أكبر هناك، بل حتى الحديث عن «السيطرة الأردنية على الضفة الغربية». إذا كان على هؤلاء الفلسطينيين العلمانيين المعتدلين أن يقرروا بين «حماس» والأردن، فإن الكثيرين يفضلون الأردن.

يعتقد الكثيرون، أيضًا، أن حل الدولتين «دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل» لن يتحقق، لذا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ربما يكون السبيل الوحيد هو خلق وضع سياسى جديد تصبح فيه الضفة الغربية جزءًا من الأردن. هذا شىء ستكون إسرائيل أكثر استعدادًا للنظر فيه عند مقارنتها بدولة فلسطينية لن تكون موثوقة. بالطبع، فكرة السيطرة الأردنية ليست صحيحة سياسيًا، لذلك لا أحد مستعدًا لقولها رسميًا، لكن فى المحادثات الخاصة يقول الكثيرون ذلك.

من وجهة النظر الأردنية، يوجد نفس القلق. يدرك الأردنيون جيدًا أنه إذا كانت هناك دولة فلسطينية فى الضفة الغربية، فإن هذه الدولة ستسيطر عليها «حماس». يشعر الأردنيون بالقلق من قيام دولة فلسطينية تشترك فى حدود مشتركة مع الأردن، حيث غالبية السكان فلسطينيون، و«الإخوان المسلمون» قوة صاعدة. هذه صيغة من شأنها أن تهدد النظام الأردنى.

سيناء

ربما يكون بناء دولتين قابلتين للحياة فى الشريط الضيق من الأراضى بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، أمرًا غير ممكن، وذلك بسبب قلة الأراضى ووجود العديد من المشاكل الأخرى، مثل الوضع فى غزة.

يضم قطاع غزة ١.٥ مليون نسمة فى مساحة تبلغ ٣٦٠ كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان إلى ٢.٤ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٢٠. هل يعتقد أحد حقًا أن هؤلاء الفلسطينيين سيكونون سعداء للغاية فى غزة، لدرجة أنهم سيركزون كل اهتمامهم على غزة؟ اهتمامهم برفاهتهم وتطوير اقتصادهم؟ وهل سيعيشون بسلام إلى جانب إسرائيل؟ إذا وقعت إسرائيل على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، اليوم، فهل يمنح هذا الناس فى غزة الحد الأدنى المطلوب لحياة اقتصادية قابلة للحياة؟

وفى غزة، اليوم، ولأغراض عملية، هناك دولة مستقلة تقودها «حماس». وهى ليست جزءًا من السلطة الفلسطينية، لأن هذا ما قرره الفلسطينيون. فإذا كانت هناك دولة مسئولة فى غزة، على الرغم من كونها «دولة معادية»، فإن هناك عنوانًا «لوقف إطلاق النار»، وبوسع إسرائيل أن تنتقم كلما حدث خطأ ما. لدى إسرائيل قدر من الردع، لأن هناك طرفًا آخر لديه ما يخسره. تزعم السياسة الإسرائيلية الحالية أن هدف إسرائيل هو إسقاط حكومة «حماس» فى غزة، لكن هذا لن يحدث.

إن سيطرة «حماس» على غزة، قرار للفلسطينيين، وحكومة «حماس» لا تقل شرعية عن العديد من الأنظمة الأخرى فى المنطقة. لقد فازوا فى الانتخابات، ويريدون ممارسة سيادتهم على منطقة فازوا فيها بالفعل بقلوب وعقول الناس. ليس من اختصاص إسرائيل أن تقرر من سيسيطر على الفلسطينيين فى غزة. أعتقد أن إسرائيل و«حماس» قادرتان على إيجاد طريقة للعيش معًا، لكن هذا لا يعنى أن «حماس» سوف توافق أبدًا على سلام حقيقى، وعلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

لقد تمت بالفعل مناقشة مبدأ تبادل الأراضى كجزء من حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لماذا لا تكون لدينا مقايضات متعددة الأطراف بين إسرائيل وفلسطين ومصر؟

إذا جعلنا غزة ضعف حجمها الحالى أو ٣ أضعافه، عن طريق إضافة أراض من سيناء المصرية، على سبيل المثال ٦٠٠ كيلومتر مربع أخرى، هذا يمكن أن يمنح غزة المساحة التى تحتاجها.

ستصبح لدى غزة المساحة اللازمة لبناء مدينة جديدة تضم مليون نسمة، إلى جانب ميناء بحرى ومطار حقيقيين، لخلق الظروف التى من شأنها أن تجعل التوسع الاقتصادى ممكنًا.

وفى الوقت نفسه، تحتاج إسرائيل إلى ٦٠٠ كيلومتر مربع فى الضفة الغربية، لأن خط ١٩٦٧ غير مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية. وفى المقابل، يمكن لإسرائيل أن تعطى لمصر ٦٠٠ كم مربع فى النقب بجنوب إسرائيل.

وبالتالى، فى نهاية المطاف لن يخسر أحد الأرض، فى حين أن المقايضة المتعددة الأطراف تمكننا من حل مشكلة غزة المستعصية حاليًا، وحل الاحتياجات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.

وبموجب حل الدولتين، سيُطلب من إسرائيل إجلاء حوالى ١٠٠ ألف شخص من الضفة الغربية. ومع ذلك، فهذا أمر لا تستطيع دولة إسرائيل تحمله. ويبلغ الثمن الاقتصادى وحده لمثل هذه الخطوة نحو ٣٠ مليار دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك العامل الأمنى ٦٠٠ كيلومتر مربع، تبلغ مساحتها حوالى ١٢٪ من الضفة الغربية، وهو الحد الأدنى الذى يمكن أن يؤمن المصالح الحيوية الحقيقية لدولة إسرائيل.

ومع هذه الخطة، لن تخسر مصر شيئًا فحسب، بل يمكن لمصر فى نهاية المطاف أن تجنى فوائد كبيرة من هذا الترتيب. ومن الممكن أن يصبح الميناء البحرى والمطار الجديد المجاور لمصر بمثابة روابط اقتصادية رئيسية بين الخليج وأوروبا. علاوة على ذلك، يمكن أن تحصل مصر على ممر برى لتمكين الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط، دون الحاجة لعبور إسرائيل.

فى هذا الاقتراح لن يخسر أحد شيئًا، لا مصر ولا الفلسطينيون ولا إسرائيل. وهذا لا يحل كل المشاكل، ولكنه يحل مشكلة واحدة على الأقل مهمة، هى البعد الإقليمى.

خلاصة القول، إن حل الدولتين شعار جميل جدًا، ولا أحد يجازف سياسيًا بتأييده، لكنه لا يمكن تحقيقه فى المستقبل المنظور. لذا يتعين علينا أن نقرر ما إذا كان هناك شىء أفضل لجميع الأطراف المعنية. يمكننا إما أن نبقى فى نفس الوضع بشكل أو بآخر، ونحاول إدارة الصراع، أو أن نحاول التفكير فى حل آخر.

عندما تسأل المصريين والأردنيين السؤال المباشر: هل أنتم مهتمون بحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى؟ الجواب نعم. هل من مصلحتكم حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى؟ نعم. ومع ذلك، فإن الاهتمام ليس مجرد شىء تريد حدوثه. إنه شىء تريده ومستعد للدفع مقابل الحصول عليه.

حتى الآن، الشىء الوحيد الذى تسمعه إسرائيل من العالم العربى، هو أنهم يريدون حل الدولتين. ولكن ما بالضبط المساهمة التى يكون العالم العربى على استعداد لتقديمها لتحقيق ذلك؟، ما نوع الدور الاستباقى الذى هم على استعداد للقيام به؟ إن اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة الإقليمية هو أحد الأشياء التى يمكن أن تسهم بها الدول العربية، حتى لو استردت كل ما قدمته فى هذه المبادلة الثلاثية المقترحة.

القيادة الفلسطينية

أود أن أقول إن المجتمع الفلسطينى منقسم إلى ٣ مجموعات، ربما ٢٠٪ من الناس يؤيدون «حماس».. إنهم متدينون، ويؤمنون بهذه الأيديولوجية، وسيكونون ضد أى اتفاق مع إسرائيل. وهناك ٢٠٪ آخرون أكثر اعتدالًا وعلمانية ويريدون السلام حقًا. أما الـ٦٠٪ المتبقية فهى الأغلبية الصامتة. العديد من هؤلاء الأشخاص سيتبعون كل من يستطيع تقديم المساعدة، ومن يستطيع أن يقدم لهم شيئًا ما. فى حين أن الجانب الوحيد الذى يقدم شيئًا ما للشعب هو «حماس»، إذا عرضت عليهم الاقتراح المقترح هنا، وقلت إن هذه فرصة لبناء شىء يمنحك أملًا حقيقيًا فى أن تصبح يومًا ما «سنغافورة الشرق الأوسط»، فقد تتغير الأمور لو كانت هناك القيادة الصحيحة، وهو ما نفتقده اليوم.

وفى النهاية، لا شىء يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك قيادة فلسطينية حقيقية تقبل بهذا الاقتراح. وهذا يشبه إلى حد ما سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأول، ديفيد بن جوريون، الذى قال إنه «لا يمكننا الحصول على كل ما نريد، وعلينا أن نقدم تنازلات حقيقية». لكنه كان مستعدًا لدفع الثمن والمضى قدمًا، لأنه أراد أن تكون له دولة لشعبه.

حتى الآن، ليست هذه هى رسالة القادة الفلسطينيين عندما يتحدثون عن أهمية الدولة المستقلة. يتحدث الخطاب الفلسطينى عن البؤس، وعن العدالة، وعن الطريقة التى تقوم بها إسرائيل بأشياء فظيعة. لكن الجهود المبذولة لتحسين ما يمكن تحسينه داخل المجتمع الفلسطينى الداخلى ضئيلة للغاية، وما لم يحدث تغيير فى هذا الموقف، فأنا أوافق على أن بعض الشروط المهمة للسلام مفقودة.