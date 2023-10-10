برلمانية: الدولة المصرية مُدركة خطورة المخطط الخبيث لتوطين الفلسطينيين بسيناء

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية عبرت عن ملايين المصريين، حيث بعث الرئيس رسالة للجميع مفادها أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في شبر واحد من الأراضي المصرية.

وأضافت في تصريحات لها، أن الأراضي المصرية ذات سيادة ولن يقبل الشعب المصري المساس بها أو التفريط فيها، كما أنه من غير المقبول أيضًا تفريط الفلسطينيين في أراضيهم التي حارب أجدادهم من أجلها، بالإضافة إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية قائله: «مصر لديها علم بالمخططات الخبيثة التي تهدف لـتوطين الفلسطينيين في سيناء ولن يحصل ذلك أبدًا».

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يعد وصمة عار فى جبين الإنسانية والمجتمع الدولى الذي دائمًا ما يكيل بمكيالين في تعامله مع القضايا، حيث إنه لا يعرف سوى الازدواجية فى المعايير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفسطينية بشكل خاص.

واختتمت حديثها بأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني أمر في غاية الخطورة، لأنه يشكل خطورة على حياة ملايين المواطنين الفلسطينيين، وتعريض حياتهم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي تغيير موقفه السلبي إزاء القضية الفلسطينية.