اللواء "سمير فرج": المقاومة الفلسطينية أصابت إسرائيل بصدمة وفضيحة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رفض مصر لأي محاولة لتغيير وضع الشعب الفلسطيني أو انتهاك سيادة مصر على أراضيها.

جاء ذلك ردًا على التصريحات الإسرائيلية التي تحدثت عن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صالة التحرير"، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد": "أشاد السيسي بالمقاومة الفلسطينية التي أصابت إسرائيل بصدمة وفضيحة، وأضاف أن السيسي قال لنتنياهو: "انسوا هذا الكلام، وإلا ستبدأ مرحلة جديدة من العداء بين مصر وإسرائيل".

وأكد، أن مصر هي أكثر دولة دعمت القضية الفلسطينية، وأنها لا تقبل أن يقترب أحد من كرامتها أو حدودها، وقال: "مصر تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا تقبل أن يقترب أحد من كرامتها أو حدودها".