"لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى" الأبرز.. تصريحات الرئيس السيسى بشأن التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق، يستعرض "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية كالآتي:

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- نتواصل مع جميع القوى الدولية والأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.

- لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

- الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد.

- مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

- مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.

- التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

- مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

- مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

فى سياق متصل، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.