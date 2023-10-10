الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الرئيس السيسى يستنكر تهديدات الجانب الإسرائيلى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال منذر حوارات، المحلل السياسي، إن مصر تدرك جيدًا مدى خطورة الخطة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية حاليًا، والتي طرحتها سابقًا من خلال تنفيذها عمليات تهجير للمواطنين الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية، إلى مصر والأردن، كما أن الأمن الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ هذه الخطة من البحر إلى النهر.

وأضاف "منذر" في كداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء يوم الثلاثاء، أن هذه الخطة إذ تم تطبيقها سوف تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يدرك ذلك بعمق، وهو يرفض تمامًا كافة تصريحات وتهديدات الجانب الإسرائيلي.

وأوضح منذر، أن الرئيس السيسي يرفض حل القضية الفلسطينية إلا في إطار أسس "الشرقية الدولية" وقراراتها التي تعتمد على حل الدولتين، دولة يهودية ودولة فلسطينية، حسب ما أقرته الشرقية الدولية سابقًا والأمم المتحدة.

فلسطين غزة مصر وفلسطين إسرائيل تهجير أهالي غزة

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