مواطن: أدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة لاستكمال أعمال التطوير (فيديو)

الكثير من المشاريع الضخمة نُفذت خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وفرت للمواطنين الخدمات وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا، وذلك عقب القضاء على الجماعات المخربة ونشر الأمن والأمان في ربوع جمهورية مصر العربية.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين لـ" الدستور"، إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، بعدما شاهد المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والتي جعلت المواطنين يعيشون في ارتقاء وتقدم مستمر لم يشهدوه من قبل، وذكر أنه استفاد كثيرًا من مشاريع الطرق والكباري التي جعلت المسافات قصيرة، كما أن انتشار الأمان في البلد جعله يعمل دون خوف على أسرته.

وأضاف أنه شاهد الخراب والفوضى التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الماضية قبل تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وشاهد الإنجازات التي نُفذت على يد الرئيس، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس في الانتخابات المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.

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تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.