الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسي دشن مشروعات ضخمة ارتقت بحياة المواطنين (فيديو)

مواطن
مواطن

شهدت مصر خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عدة في مختلف المجالات، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في جميع أنحاء الجمهورية. 

وفي الأيام الأخيرة، حظيت قرارات الرئيس السيسي بترحيب كبير من المصريين، مما دفعهم للمطالبة بترشحه لولاية رئاسية جديدة.

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"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال مواطن لـ" الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قدم الكثير من المشروعات الضخمة التي ارتقت بحياتهم معيشيًا واجتماعيًا في مختلف المجالات، وذكر أن الرئيس نقل مصر وانقذها من يد المخربين ووصل بها إلى بر الأمان.

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من مشروعات الطرق والكباري ومتروالأنفاق، حيث سهلت عليه تنقله بين العمل والمنزل، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتعمير.

 

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