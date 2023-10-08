مواطن: مبادرة "حياة كريمة" وفرت حياة هادئة لسكان الريف (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين لـ" الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بعدما رأى المشاريع الضخمة التي وفرت الكثير والكثير للمواطنين في محافظات الجمهورية، وذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت لها دورًا كبيرًا في عملة الارتقاء والاستقرار في الريف المصري حيث كانت السبب في تقديم الدعم والخدمات لسكان الريف المصري.

وأضاف أنه شاهد المشاريع التي نُفذت في ربوع مصر، لذلك أخذ القرار بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطور والنجاحات الكبيرة التي يحققها في مصر.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.