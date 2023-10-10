الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مواطن من البحر الأحمر للرئيس السيسى: كلنا معك لاستكمال المشوار

مصطفي عابدين
مصطفي عابدين

قال مصطفي عابدين، أحد شباب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة يدخل في قائمة المعجزات من خلال التنفيذ والسرعة في العمل على التشغيل، مؤكدًا أن المشروعات التي افتتحها ودشنها الرئيس السيسي لخدمة المواطنين من مشاريع بنية تحتية قوية وتطوير مناطق سكنية هي نتاج عمل مشترك، وتضافر جهود المصريين ودعمهم للرئيس، وإيمانه بقيمة الشعب وحقة في حياة كريمة وإزالت المعوقات وتخفيف المعاناة عنهم، بجانب افتتاح شبكة طرق عملاقة، والتي لم تشهدها مصر منذ عقود سابقة، لافتًا إلى أن هذه الأعمال والمشروعات التي تمت في كل ربوع الوطن وفي مختلف المحافظات المصرية ما هي إلا نتاج لعمل ورؤية لرئيس يؤمن بحق الشعب في التنمية والتطوير والبناء، مشيرًا إلى المدن الجديدة سواء السياحية أو السكنية جعلت من مصر دولة وجمهورية جديدة في كل شيء، وهو شعار وهدف للرئيس منذ توليه قيادة مصر نحو البناء والتنمية.

مواطن للرئيس السيسي: لدينا طموحات وآمال كبيرة وسنكمل المسيرة معًا

وأضاف عابدين، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي اهتم اهتمامًا كبيرًا بصحة المصريين من خلال مبادرات صحية شاملة للقضاء على أمراض مزمنة عاني منها المصريون لسنوات، مؤكدًا أن تلك المبادرات الرئاسية ساهمت في شفاء وعلاج أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مجاني كامل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات جعلت للرئيس السيسي رصيدًا من الحب والتقدير عند المصريين من خلال حرصه على صحة المصرييين وسلامتهم، مؤكدًا أن ما يتم من أعمال في القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي جعلت المواطنين يشعرون بأن هناك اهتمامًا من الدولة لهم وزيادة شعورهم بالانتماء لوطنهم، من خلال بناء مستشفيات جديدة بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى بناء مساكن جديدة وتطوير أخرى، بجانب بناء وتوسعة مدارس، وتوصيل خطوط مياه نظيفة وشبكات صرف صحي لائقة، مؤكدًا أن هذه الخدمات كانت تؤرق المواطنين على مدار عقود وأزمنة، ولم يكن هناك من يتدخل لحلها بقرارات جريئة وحاسمة لإنهاء معاناة المواطنين.

واستطرد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للوطن الكثير، وما زال لديه الكثير من الطموحات والآمال المعلقة على عاتقه من المصريين الذين يأملون في رئيسهم أن يستكملها، من خلال استمرار عملية التنمية التي بدأها معهم، بالإضافة إلى قدرة الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي، الذي يُعد من أهم مقومات الحياة للمصريين، خاصة في ظل تصارع الأحداث في المحيطين الإقليمي والدولي.

الغردقة الرئيس السيسي شبكة طرق عملاقة المبادرات الرئاسية مستشفيات جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن القومي

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