الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى حب مصر.. الآلاف يحتشدون لدعم السيسى فى الغردقة بالبحر الأحمر (فيديو)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

تشهد ساحة الممشى السياحي بمدينة الغردقة بمحافظة  البحر الأحمر تجمع الآلاف من المواطنين من مختلف الأطياف والمدن، لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حاملين أعلام مصر مرددين هتافات «تحيا مصر»، حيث تصدر الشباب المشهد بين الحضور.

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فيما تحولت الاحتفالية لمظاهرة حب وتأييد لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وانتشار لافتات الدعم والتأييد في كل مكان وعلى واجهات المنازل المقابلة للاحتفالية، حيث رفع الحضور صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت الهتافات لدعم الرئيس، حاملين صورًا له.

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وأكد أحمد الدقاق أحد المشاركين بالاحتفالية لـ«الدستور»، أنه يدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتحابات الرئاسية، مؤكدًا أن ترشيح الرئيس مطلب جماهيري، ودعمه واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها، موجهًا رسالة للرئيس قائلًا «كمل مشوارك يا ريس محتاجينك علشان نبني بلدنا، انت ضحيت علشانا كتير ولسه عندنا أمل في بكره معاك ملناش غيرك يقف معانا ومع بلدنا».

وقال محمد رمضان، أحد المواطنين المشاركين بالاحتفال، إنه جاء للاحتفالية لدعم الرئيس السيسي في ذكري النصر العظيم، مؤكدًا أن الحضور هتفوا باسم الرئيس السيسي داعمين له، مشيرًا إلى أن ترشح الرئيس السيسي كطلب شعبي، لاستكمال ما تم من مشروعات وتطوير في كل شيء، مؤكدًا أن ما تم في مصر خلال عهد الرئيس لا بد وأن يستمر حتى تكون مصر في مكانتها الطبيعية، وحفاظًا على أمن مصر القومي قائلًا «الرئيس لدية قدرة على التعامل مع كل الملفات الداخلية والخارجية، وخاصة ملف الأمن القومي في ظل تسارع الأحداث في العالم أجمع وفي محيطنا العربي».

محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة ذكري انتصارت اكتوبر المجيدة تحيا مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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