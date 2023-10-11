مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-10-2023.. سعى المقاولون والمستثمرون لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء عبر جوجل، إذ حافظت أسعار الحديد والأسمنت على استقرارها، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-10-2023

يعرض الدستور للقراء تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-10-2023 وهى كما يلي:-



وصل سعر الحديد من شركة عز عند مستوى 33500 جنيه للطن.

أما عن سعر الحديد من شركة سرحان فسجل نحو 31800 جنيه للطن.

في حين بلغ سعر حديد من شركة عند مستوى 33000 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد من شركة المعادي نحو 32200 جنيه للطن

وصل سعر الحيد من شركة مصر ستيل إلى 32100 جنيه للطن.

أما عن سعر الحديد من شركة العشري والمصريين استقر عند مستوى 32500 جنيه للطن.

بلغ سعر الحديد من شركة الكومي نحو 32400 جنيه للطن.



سجل سعر الحديد من شركة المراكبي نحو 32500 جنيه للطن.

وصل سعر الحديد من شركة عطية إلى 32700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في السوق المصري



استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2000 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت النصر عند مستوى 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيهًا في الطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1940 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1240 إلى 1340 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1850 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

يذكر أن شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعًا كبيرًا حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 20 ألف جنيه ليصل إلى حوالي 43 ألف جنيه في الثاني من مايو عام 2023، وتجاوز سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بسبب الموجة الجنونية التي ضربت سوق الحديد في البلاد.

ومع ذلك، تراجع سعر الحديد مرة أخرى ليصل إلى حوالي 35 ألف جنيه في الحادي والعشرين من أغسطس عام 2023، وفي الأول من أكتوبر من نفس العام، انخفض سعر الطن إلى 33 ألف جنيه، مما يعني خسارة 12 ألف جنيه.

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