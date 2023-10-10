الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء تعاملات الساعات الصباحية سعى المقاولون والمستثمرون لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 عبر جوجل، والتعرف على أسعار الشقق والوحدات السكنية، حيث حافظت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على استقرارها على أرض المصنع، واستقرت أسعار طن حديد عز عند مبلغ 33500 جنيه، كما حافظت أسعار الأسمنت على ثباتها وسجلت سعر 2000 جنيه لطن الأسمنت المسلح.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

وتوفر «الدستور» لكل رواد السوشيال ميديا معرفة كل ما يخص سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10- 10- 2023.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

وصل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 عند مستوى 33500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر فسجل نحو 31800 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 عند مستوى 33000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 32200 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر إلى 32100 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري والمصريين اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر استقر عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 32400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 32500 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية إلى 32700 جنيه

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 عند مستوى 2000 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر عند مستوى 1940 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 نحو 1870 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 نحو 1940 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر فتتراوح ما بين 1240 إلى 1340 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 ما بين 1850 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر ما بين مبلغ 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

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