زراعة 87 شجرة زينة ومثمرة بـ"دائري مطاي" فى المنيا (صور)

لليوم الثاني علي التوالي واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات وأعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت بزراعة أشجار جديدة مثمرة وزينة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة وذلك لزيادة المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

زراعة 87 شجرة بطريق مصر أسوان والدائري بمطاي

أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية بالمركز تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة ٨٧ شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الغربي من اول ميدان الشهيد وحتى قريه الكفور كما تم قص الحشائش وري حديقه ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر اسوان ودهان جزوع الأشجار بطريق مصر اسوان الزراعي وبدائري مطاي بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي بضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

385856652_636192602024769_55856678102623376_n

385856910_636192795358083_2826791386410425146_n

385874987_636192815358081_5629416349558924271_n

385875418_636193045358058_4931369015306967707_n

386091774_636192645358098_8067136684983259948_n

386737709_636192682024761_1446285261349077235_n