الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 87 شجرة زينة ومثمرة بـ"دائري مطاي" فى المنيا (صور)

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

لليوم الثاني علي التوالي واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات وأعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت بزراعة أشجار جديدة مثمرة وزينة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة وذلك لزيادة المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

زراعة 87 شجرة بطريق مصر أسوان والدائري بمطاي

أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية بالمركز تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة ٨٧ شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الغربي من اول ميدان الشهيد وحتى قريه الكفور كما تم قص الحشائش وري حديقه ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر اسوان ودهان جزوع الأشجار بطريق مصر اسوان الزراعي وبدائري مطاي بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي بضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة. 

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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المنيا زراعة أشجار زينة ومثمرة الطريق الدائري بمطاي مبادرة 100 مليون شجرة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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