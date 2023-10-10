حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين فى السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة القسم.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عثر بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت ٨٠٠ جرام .

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.