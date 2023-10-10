ضبط 5 تجار مخدرات بهيروين وحشيش فى القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، وعقاقير مخدرة أخرى، قبل ترويجها بين عملائهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم (عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لترات، 900 ملى لتر- 20 قرصا من عقار ميزوتاك "محظور تداوله"- كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلوجرام- فرد خرطوش- طلقة لذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.