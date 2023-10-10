الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات بهيروين وحشيش فى القاهرة

تجار مخدرات
تجار مخدرات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، وعقاقير مخدرة أخرى، قبل ترويجها بين عملائهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم (عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لترات، 900 ملى لتر- 20 قرصا من عقار ميزوتاك "محظور تداوله"- كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلوجرام- فرد خرطوش- طلقة لذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية المواد المخدرة

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