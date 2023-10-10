الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات ديلر حشيش في دار السلام

متهم
متهم

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كيلو ونصف من مخدر الحشيش.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات عقب القبض عليه في دار السلام بالقاهرة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه.

كما اعترف المتهم بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، وكشف عن مصدر الحصول عليه.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى تورط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، في الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت1،500 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقة لذات العيار.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

نيابة دار السلام الجزئية عاطل مخدر الحشيش دار السلام سلاح نارى فرد خرطوش

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