"CNN": عملية "طوفان الأقصى" سببت صدمات سياسية قاسية فى إسرائيل وأمريكا

قالت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، إن عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت من قطاع غزة، قد تسببت في إحداث صدمات سياسية عميقة وقاسية وواسعة النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتحولات استراتيجية لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بها في ذلك الوقت.

العالم مذهول من "طوفان الأقصى" والهجمات الانتقامية الإسرائيلية الشرسة على غزة

وتابعت (CNN)، أن طوفان الأقصى التي تتضمن الهجمات الصاروخية واحتجاز الرهائن داخل إسرائيل جاءت في الوقت الذي كان فيه النظام العالمي بالفعل عند نقطة محورية لحقبة ما بعد الحرب الباردة بسبب اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية وصعود الصين كقوة عظمى.

وأضافت الشبكة أن الصدمة القاسية التي أحدثها طوفان الأقصى، ومشاهد مقتل مدنيين بالرصاص في مهرجان موسيقي إسرائيلي، والروايات المؤلمة عن عائلات ممزقة، والموجة الأولى من الهجمات الانتقامية الإسرائيلية الشرسة على غزة كانت سببًا في ذهول العالم.

وتابعت أن السياسة لا تبقى ثابتة لفترة طويلة، فالانهيار المفاجئ والدموي بعد فترة نادرة من الهدوء والأمل في تحقيق اختراقات دبلوماسية في الشرق الأوسط قد أدى بالفعل إلى تغيير الحسابات في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي وفي جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن ما زاد الأمور سوءًا في إسرائيل هو التحدي السياسي الشديد الذي يواجهه الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي نصب نفسه كضامن نهائي لأمن إسرائيل، لكن استجابته ستُذكر الآن في الغالب بسبب واحدة من أكثر الهزائم تدميرًا والإخفاقات الاستخباراتية في تاريخ الاسرائيليين.

نتنياهو سيشن ردًا مدمرًا على الهجوم لتغطية نقاط ضعفه السياسية

وتابعت أن الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، والتي سببها ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف ومحاولاته لإصلاح النظام القضائي بطريقة قال منتقدوها إنها تهدد الديمقراطية، قد أدت إلى إغلاق القضية الأوسع المتمثلة في الوحدة الوطنية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه حافز لشن رد مدمر على الهجوم لتغطية نقاط ضعفه السياسية وكذلك للانتقام من معاناة إسرائيل.

وأضافت أن الواقع المؤلم المتمثل في احتجاز حماس لرهائن إسرائيليين، يمكن أن تستخدمه كوسيلة ضغط ضد نتنياهو يجعل الوضع أكثر خطورة، ومن المستحيل التنبؤ بالعواقب السياسية طويلة المدى.

وقال نتنياهو في خطاب أمس الإثنين: "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه معهم لأجيال".