الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي: إعلام الاحتلال يدعو لمحو غزة من على وجه الأرض

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال منير نسيبه، أستاذ القانون الدولي، إن المشهد في غزة مؤلم جدًا ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيقطع الكهرباء والطعام والأدوية عن قطاع غزة بعد أن وصفهم بالحيوانات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السنوات الماضية شهدت عقوبات  جماعية لفلسطين بقطعها عن العالم وتقنين البضائع التي تدخل وحرمان الناس من السفر والعمل علمًا بأن قطاع غزة 70% لاجئون من 1948 من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال ويعيشون تحت عقاب جماعي لم نشهد مثله. 

الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن رغبته بالانتقام بمعاقبة سكان غزة

وتابع، أنه يخشى من الأيام القادمة والاحتلال الإسرائيلي يعبر عن رغبته بالانتقام بمعاقبة سكان غزة ومن يتابع الإعلام الإسرائيلي يرى أن الكثير من الشعب يدعوهم لمحو غزة من على وجه الأرض، مؤكدًا أنهم يرون الإهانات والضرب من أفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي وهذا يحدث كل يوم ويجد ارتفاع في العنصرية.

أستاذ القانون الدولي الإعلام الإسرائيلي محو غزة وجه الأرض وزير الدفاع الإسرائيلي عقوبات جماعية لفلسطين

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