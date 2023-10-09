الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب

غزة
غزة

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، ان ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب، وفق قناة العربية الاخبارية. 

ويجتمع وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء، لبحث "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، حسبما أعلنت الكتلة الإقليمية.

وقال حسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “الاجتماع الاستثنائي” في القاهرة سيسعى إلى إيجاد “سبل العمل السياسي على المستوى العربي والدولي” مع استمرار إسرائيل في قصف أهداف في غزة بعد هجوم السبت.

غارات جوية 

txt

انفجارات ضخمة تهز غزة.. ومحلل سياسى: نتنياهو لا يهتم بالأسرى الإسرائيليين

وتشن إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما قتلت حركة حماس  700 إسرائيلي واختطفت عشرات آخرين.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي ويفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، في إشارة إلى أنه قد يخطط لهجوم بري هناك لهزيمة حماس.

وأضاف: «حتى بمساعدة وزارة الخارجية، لا يمكنهم ضمان أي ممر آمن إلى أي من الحدود.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون يوم الأربعاء لبحث سبل "وقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وذكر البيان أن الجلسة الاستثنائية كانت مقررة استجابة لطلب فلسطيني.

الجامعة العربية العدوان الإسرائيلى الهجوم حركة حماس إسرائيل

الأكثر قراءة

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

الإعلام الإسرائيلى: 900 قتيل على الأقل منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة