مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، ان ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب، وفق قناة العربية الاخبارية.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء، لبحث "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، حسبما أعلنت الكتلة الإقليمية.

وقال حسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “الاجتماع الاستثنائي” في القاهرة سيسعى إلى إيجاد “سبل العمل السياسي على المستوى العربي والدولي” مع استمرار إسرائيل في قصف أهداف في غزة بعد هجوم السبت.

غارات جوية

وتشن إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما قتلت حركة حماس 700 إسرائيلي واختطفت عشرات آخرين.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي ويفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، في إشارة إلى أنه قد يخطط لهجوم بري هناك لهزيمة حماس.

وأضاف: «حتى بمساعدة وزارة الخارجية، لا يمكنهم ضمان أي ممر آمن إلى أي من الحدود.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون يوم الأربعاء لبحث سبل "وقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وذكر البيان أن الجلسة الاستثنائية كانت مقررة استجابة لطلب فلسطيني.