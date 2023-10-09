الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي جن جنونه ويدمر أحياء سكنية بالكامل

الدفاع المدني في
الدفاع المدني في غزة

كشف محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في  غزة، عن تطورات الأوضاع بالقطاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن الاحتلال جن جنونه في قطاع غزة ويقذف مئات الصواريخ التي تسقط على أحياء سكنية بالكامل.

وأضاف أن هناك أحياء تم إزالتها بشكل كامل وعدد الشهداء يزيد من 60 إلى 70 شهيدا في منطقة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل كامل كل المباني، وهناك عشرات الشهداء تحت الأنقاض ومئات الجرحى ملقون في الشوارع والدفاع المدني غير قادر على دخول المناطق.

وتابع: “كل دقيقة في صاروخ يسقط وطواقم الدفاع المدني ليست لديها قدرة للتدخل وانتشال الشهداء، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة والطائرات الاسرائيلية بكل أنواعها تشارك في العملية، والمدفعية تضرب المناطق الحدودية، والبوارج الحربية تطلق نيرانها، وفي حالة هجرة لبعض المناطق السكنية”.

غزة الحياة المتحدث باسم الدفاع المدني الحياة اليوم

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