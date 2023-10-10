الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج فرصة يسلم عدد عن المشروعات فى مختلف المحافظات لدعم الأسر الأولى بالرعاية

برنامج فرصة التابع
برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم عدد من المشروعات فى مختلف المحافظات لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد البرنامج، عبر موقعه الإلكتروني، أن المشروعات التى تم تسليمها كالآتي:-

تسليم 50 مشروعا من بينهم 25 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم.

تسلیم مشروعات لعدد 100 مستفيد بالمنيا.

تسلیم مشروعات لعدد 62 مستفيدا بمحافظة بني سويف.


تسليم  319 مشروعا للمستفيدين بسوهاج.

تسليم مشروعات لعدد 44 مستفيدا بالقليبوبية.

تسليم 105 مشروعات بالشرقية.

تسليم 72 مشروعا بمحافظة الأقصر.

تسليم 162 مشروعا بمحافظة أسيوط.

وقال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، إنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم توفير تدريب وتوظيف لنحو 2467 مستفيد، ما بين مشروعات للنخيل والتمور  والملابس وغيرها.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

أنشطة وتدخلات برنامج فرصة

تدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-الشبكة القومية للمتطوعين فى التمكين الاقتصادي.

-ملتقيات التوظيف.

-جلسات التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك.

-التوظيف.

-التشغيل الذاتي ونقل الأصول.

-قوافل التمكين الاقتصادي.

-توفير فرص عمل في ظروف مناسبة بعقود.

-توفير أدوات إنتاج ومشاركة في الوحدات الإنتاجية.

-الاستمرار في تقديم الدعم النقدي، المشروط للمستفيد بالتوازي مع فرصة العمل.

-دفع أصحاب العمل إلى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد.

-التأهيل النفسي ورفع جاهزية العمل والاستعداد لدخول سوق العمل من خلال جلسات رفع الوعي وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال وثقافة العمل والثقافة المالية.

-توفير معلومات حديثة عن فرص التمكين ودخول سوق العمل.

برنامج "فرصة" يمول 150 مشروعا لتمكين الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

فرصة تكافل وكرامة ذوي الإعاقة للتمكين الاقتصادي المشروعات

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