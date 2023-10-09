متحدث الحكومة يكشف المدة التي سيتم خلالها تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة الجديدة لخفض سعر السلع تمت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري.

وأضاف الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك نقصا في أي سلعة في الأسواق.

وأوضح أن الهدف من مبادرة خفض الأسعار الحالية التي تتبناها الحكومة هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم الاجتماع أسبوعيًا من أجل أسعار السلع.

المدة التي سيتم فيها تطبيق مبادرة خفض الأسعار

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق مبادرة خفض الأسعار على الدواجن 3 أشهر، وباقي السلع 6 أشهر، مؤكدًا أن الحكومة من خلال هذه المبادرة تعمل على احتواء التضخم، كما أن الهدف طويل الأجل للحكومة هو تعميق الصناعات المحلية.