السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث مجلس الوزراء: وضعنا حلولًا لمواجهة أزمة الكهرباء

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن احتياطي الغاز الطبيعي في مصر يصل إلى 2.1 تريليون متر مكعب من الغاز، لكنه قال "هناك طاقة إنتاجية يومية لا نستطيع أن نتعداها".

ونفى في الوقت ذاته وجود أية مشكلة في حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الحقل مثل أي حقل إنتاج في العالم، تنخفض نسب إنتاجه مع مرور السنوات، لكنه ما زال ينتج كميات جيدة.

وأكد أن إنتاج الغاز في مصر لم يشهد انخفاضات كبيرة، خاصة مع استمرار الاكتشافات في الحقول التي تنتج الغاز؛ بما يسمح للدولة بالحفاظ على معدل الإنتاجية.

وتطرق إلى أن نسبة انخفاض إنتاج الغاز بحقل ظهر 5% مقابل 15% في بعض حقول الغاز عالميًا.

وأكد متحدث الوزراء أن التوقيت الصيفي مهم ومستمر ويحقق وفرة في استهلاكات الطاقة، نافيًا في الوقت نفسه مناقشة إلغاء التوقيت الصيفي في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي.

وشدد على أن الحكومة تعمل على ترشيد الاستهلاك في المؤسسات والمقرات الحكومية، مبينًا في الوقت نفسه أن المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية على رأس الأولويات في خطة الترشيد، حيث سيتم إغلاق جميع المقاهي والإضاءات غير الضرورية في المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، بعد انتهاء العمل، وكذا تخفيض الإضاءات في الشوارع.

وأوضح أن يوم الإثنين المقبل؛ سيتم إعلان جدول انقطاع الكهرباء في المدن والقرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة تتعامل بشفافية شديدة، وليس هناك انقطاع للكهرباء في أماكن دون أخرى.

ولفت إلى أنه جرى إنفاق 355 مليار جنيه، على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن، مشددًا على أنه لولا هذا الإنفاق الكبير؛ لكانت أزمة الكهرباء بشكل أكبر.

وأكد أن مشروعات الطاقة نقلت مصر إلى مكان آخر؛ والإرشادات العالمية تؤكد ذلك.

وأوضح أن هناك خطة للعام المقبل للتعامل مع شهري يوليو وأغسطس وارتفاع درجات الحرارة بهما، حيث سيتم توفير كميات كبيرة من المازوت للعام المقبل؛ حتى لا تتكرر الأزمة. 

وتطرق إلى أنه لن يتأثر المواطن والخدمات الجماهيرية بعمل الموظفين من المنزل يوم الأحد.

وأرجع بلوغ أزمة الكهرباء لهذا المستوى الحالي، إلى التغيرات المناخية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة بوعودها للمواطنين بحل أزمة الكهرباء.

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