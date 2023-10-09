الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عواطف عبد الرحمن: محمد فايق ترك بصمة ناصعة في المجالات الوطنية التي عمل بها

محمد فايق
محمد فايق

قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الوزير السابق محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخ مضيء في كل المجالات الوطنية التي عمل بها.

وأشارت خلال كلمتها خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، إلى أن مذكرات فايق تمثل وثيقة تعبر عن فترة هامة في تاريخ مصر منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حتى اليوم.

ولفتت إلى الدور الخطير الذي قام به في إفريقيا، معلقة: “له بصمة كبيرة مع القادة الأفارقة ويملك نفس الروح الأفريقية المستقيمة”.

وأكملت: “محمد فايق ليس مجرد مواطن مصري بل أيقونة مصرية متعدد الاهتمامات والمواهب وحقق إنجازات في كل المجالات التي عمل بها وله رؤية مستقبلية”.

وأكدت: “لا بد من استكمال ما قام به محمد فايق في أفريقيا، خاصة وأنه قد حدثت قطيعة مع أفريقيا خلال الفترة الماضية، ولكن القيادة المصرية الحالية تحاول العودة إلى أفريقيا وتبذل جهودا في هذا الشأن”.

وبدأ منذ قليل اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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عن مشاركتهم في الثورة.. محمد فائق: "الإخوان كانوا يعملون مع الإنجليز"

الدكتورة عواطف عبد الرحمن جامعة القاهرة الوزير السابق محمد فايق المجالات الوطنية نقابة الصحفيين

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